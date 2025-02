Amsterdam start proef met elektrische voertuigen in uitstootvrije zones

De Park & Switch-proef is niet voor alle ondernemers een uitkomst. Raymond de Groodt is glaszetter, zijn bedrijf is gevestigd in Purmerend en hij komt regelmatig in de hoofdstad. Hij heeft geen begrip voor de nieuwe regels.

"Het is gewoon niet veilig om met een groot raam in een bakfiets rond te rijden in de Amsterdamse binnenstad." Volgens hem is de Piet Heingarage niet een handige locatie voor de hub. "Onze bus past daar überhaupt niet in."

MKB Metropool sloeg vorige maand alarm over de onwerkbare situatie in het centrum van Amsterdam voor onder anderen loodgieters, dakdekkers en timmermannen. Zij hebben er te maken met hoge parkeerkosten en verstopte wegen. Het is de vraag of de proef daar een oplossing voor kan bieden.

Isolatie van huizen

Glaszetter De Groodt zou voorlopig nog steeds het gebied in kunnen, als hij daarvoor een ontheffing per dag betaalt. Die variëren in prijs, maar kosten vaak rond de 100 euro.

Volgens De Groodt lijden vooral de klanten onder de emissievrije zones. "Een nieuw badkamerraam kost normaal zo'n 150 euro, maar met die ontheffingskosten en al het extra werk wordt dat nu ineens 300."

Over zijn eigen inkomen maakt de ondernemer zich dan weer geen zorgen. "Wij vinden ergens anders ook wel werk. Als er nu een klus in Amsterdam en een klus in Zaandam binnenkomen, dan is de keuze snel gemaakt."