Leger Sudan herovert strategische stad na jaar bezetting door RSF

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Het Sudanese leger wint steeds meer terrein en je ziet de afgelopen tijd echt een omslag in de oorlog. Ook Khartoem en de daaraan grenzende zustersteden Omdurman en Bahri staan steeds meer onder controle van het leger.

We horen ook dat milities van RSF wegvluchten. Voor veel Sudanezen is het een verademing, omdat ze onder de milities zwaar hebben geleden. Dat betekent niet direct dat ze het leger steunen: de burgers willen geen van beide groepen aan de macht.

Het betekent ook niet het begin van het einde van de oorlog voor de burgers in heel Sudan, maar eerder een tweedeling van het land. De milities van RSF zijn nog steeds zeer actief in Darfur en de angst is dat ze zich naar die regio terugtrekken als ze andere delen van het land ontvluchten, waardoor het geweld in Darfur juist toe kan nemen.

Zo zijn er herhaaldelijk aanvallen op het vluchtelingenkamp Zamzam bij de stad El Fasher, de laatste grote stad in Darfur die nog niet in handen is van milities. Daar verblijven zo'n half miljoen mensen en is vorig jaar een hongersnood uitgebroken. Voor mensen daar gaat het geweld dus door. Het is de vraag of het leger nu, vanuit de strategische locatie die het net heeft veroverd, het geweld in El Fasher zal weten te stoppen."