Buurt Schiedam geschokt na dodelijke steekpartij met 13-jarig slachtoffer

De jongeren spreken onderling veel over wat er is gebeurd en op Snapchat gaan verhalen rond. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, maar hun relatie is nog onderdeel van het onderzoek. Ook het motief is nog onbekend.

Een andere jongen die bij het slachtoffer op school zat, zegt dat hij zich "verschrikkelijk" voelt en vooral denkt aan de vrienden en familie van het slachtoffer. "Ik had gisteren het besefmoment in de avond, nadat een vriend mij geappt had. Hij was heel goed met het slachtoffer." Zelf kende hij het slachtoffer nog van de basisschool en is hij met hem naar dezelfde camping geweest.

'Toen ik 13 was, speelde ik buiten'

Vooral het nieuws dat het slachtoffer en de verdachte zo jong zijn, maakt indruk. "Veel te jong om zulke wapens op zak te hebben, denk ik", aldus een leeftijdsgenoot uit Vlaardingen.

Een vriendin van de oudere zus van het slachtoffer komt ook haar steun betuigen. Ze kan zelf moeilijk geloven wat er zich gisteren heeft afgespeeld. "Je bent 13, hoezo heb je een mes meegenomen? Wat gaat er in je hoofd om?", zegt ze. "Toen ik 13 was, speelde ik gewoon buiten."

Ook burgemeester Harald Bergmann van Schiedam is geschokt. "We zien in het hele land dat jongeren steeds op jeugdigere leeftijd ernstige vergrijpen op hun naam krijgen. Met vooral ook mesgeweld of wapengeweld."

Jeugdhulporganisatie Gro-up ziet "binnen de jeugdcultuur steeds meer wapenbezit". Gro-up, de politie en gemeente zijn extra aanwezig in de wijk om steun te bieden.