Zangeres Roberta Flack (88) overleden, bekend van 'Killing me softly'

De Amerikaanse zangeres Roberta Flack is op 88-jarige leeftijd overleden, meldt haar publicist in een verklaring. "Ons hart is gebroken", is te lezen. "Ze is gestorven in het bijzijn van haar naasten en was uniek in haar soort."

De zangeres was onder meer bekend van de nummers Killing me softly en The first time I ever saw your face, dat in de film Play misty for me van Clint Eastwood werd gebruikt. Voor dat nummer won ze twee Grammy's, een prestigieuze muziekprijs.

Flack kondigde in 2022 aan dat ze aan de ziekte ALS leed en daarom niet meer kon zingen.