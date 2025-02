Van Persie bij presentatie: 'Dag en nacht zal in het teken staan van Feyenoord'

Thuiskomen, zo voelt het voor Robin van Persie om weer terug te zijn bij Feyenoord. "Voor de vierde keer kom ik weer thuis."

Hij speelde twee periodes voor de Rotterdamse club, was er even jeugdtrainer en vandaag werd hij gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer.

"Dag en nacht zal in het teken staan van Feyenoord", begon hij de persconferentie. Natuurlijk, hij is trots en vereerd om trainer van zijn Feyenoord te zijn, maar hij schakelt ook meteen door: "We moeten over tot de orde van de dag en dat is presteren. Natuurlijk hebben we te maken met veel blessures. Maar dat is de context waarin we moeten werken."

Blessures of niet, de doelstelling is volgens Van Persie duidelijk: "De derde plek. Uiteindelijk zie ik mezelf als prestatiecoach. Natuurlijk wil ik aanvallend spelen. Dominant, met lef en strijd. Ik ben ervan overtuigd dat je daardoor gaat winnen."

De 41-jarige trainer zal in ieder geval alles geven. "Ik sta op als trainer en ga naar bed als trainer. Ik voel me ook helemaal geen voetballer meer. " Wat hij wel duidelijk wil maken: dat hij vroeger heeft gevoetbald staat los van zijn carrière als trainer. Maar toch: "Mijn tijd als speler helpt me nu wel. Alle hectiek en meningen, dat is niet nieuw. Ik denk dat ik daar als trainer prima mee omga."

Later meer...