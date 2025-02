Apple belooft onder druk van importheffingen extra miljarden te investeren in VS

Apple zegt de komende vier jaar meer dan 500 miljard dollar (478 miljard euro) te investeren in de Verenigde Staten. Het bedrijf doet de aankondiging nadat Donald Trump eerder deze maand importheffingen van 10 procent voor producten uit China aankondigde.

Eind vorige week sprak Trump nog met Apple-directeur Tim Cook in het Witte Huis. "Ze willen onder de importheffingen uit", zei Trump daarna tegen Amerikaanse media. In China worden de meeste onderdelen van de iPhones en iPads gemaakt, die vervolgens onder meer naar de VS worden verscheept.

Apple zegt dat het geld onder meer gaat naar een fabriek in Texas. Daar zullen computerservers in elkaar worden gezet, terwijl de apparatuur voorheen buiten de VS werd geproduceerd. De locatie moet in 2026 de deuren openen. Ook belooft het bedrijf 20.000 nieuwe mensen aan te nemen.

Apple investeerde al honderden miljarden

Het is onduidelijk welk deel van de aangekondigde investeringen al in de pijplijn zat voordat Trump voor de tweede keer werd verkozen tot president van de VS. In 2021 kondigde het bedrijf aan om in vijf jaar tijd 430 miljard dollar te investeren. Dat komt neer op gemiddeld 86 miljard dollar tot 2026.

De vandaag aangekondigde investeringen overlappen deels daarmee: van 2025 tot 2029 belooft Apple gemiddeld 125 miljard per jaar te investeren. Daarmee zegt Apple dus toe om gemiddeld 39 miljard extra per jaar te investeren.

Apple ontweek eerder importheffingen

Tijdens Trumps eerste termijn lukte het Cook om onder dreigende importheffingen van producten uit China te komen. Ruim vijf jaar geleden brachten Trump en hij een bezoek aan een Amerikaanse fabriek waar Apple-computers in elkaar worden gezet. Trump zei toen ook al dat hij wilde dat Apple zijn producten in de VS zou maken.

Nadat Apple in 2019 werd uitgezonderd van importheffingen op onder meer computerchips uit China, bedankte Cook de president daarvoor. Hij zei dat de nieuwste Mac Pro-computers dankzij de regering-Trump in Texas in elkaar gezet konden worden, hoewel in diezelfde fabriek al sinds 2013 Apple-computers werden gemaakt.