Rechtbank Amsterdam doet aangifte na intimidatie rechter op sociale media

De rechter die vorige week een streep zette door het kabinetsbesluit om drie islamitische sprekers te weren, is volgens de rechtbank slachtoffer geworden van online intimidatie. Na de uitspraak van afgelopen donderdag zijn op sociale media privégegevens van de rechter gedeeld. De rechtbank van Amsterdam heeft daarom aangifte gedaan, bevestigt een woordvoerder.

Op onder meer X betichtten gebruikers de rechter ervan vooringenomen te zijn. In hun berichten noemden ze de naam van de rechter, diens partner en werkgever. Er is daarom aangifte gedaan van "in elk geval doxing". Dat is het online verspreiden van persoonsgegevens met het doel te intimideren. Doxing is sinds vorig jaar strafbaar. Volgens de rechtbank is er in dit soort situaties "altijd aandacht is voor de veiligheid van de betrokken medewerker en diens gezin".

De president van de rechtbank zegt in een interview met AT5 dat uitspraken van de rechtbank gemotiveerd worden om ze controleerbaar te maken en daar mogen mensen ook op reageren. "Maar hier richt men zich op de persoon van de rechter en zijn familie en dat is heel kwalijk. Dit mag absoluut niet en kan echt ondermijnend zijn voor het vertrouwen in de rechtspraak, de collega en zijn familie", aldus de president. "Wij vinden dit niet acceptabel."

Onvoldoende onderbouwd

De rechter oordeelde vorige week dat het besluit van minister Faber van Asiel en minister Van Weel van Justitie om islamitische predikers te weigeren die zouden spreken op de Ramadan Expo onvoldoende was onderbouwd. De predikers hadden volgens de ministers in eerdere uitlatingen seks met minderjarige meisjes goedgepraat, homohaat verkondigd en de terreurdaden van Hamas verheerlijkt.

De rechter oordeelde dat bij het besluit van de ministers onvoldoende was onderbouwd waarom de komst van de drie sprekers een bedreiging voor de openbare was, waardoor de predikers afgelopen weekend toch konden spreken in de Jaarbeurs in Utrecht.