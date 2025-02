Hockeysters aan kop in Pro League na moeizame zege op India

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met de nodige moeite gewonnen van India: 4-2. Na twee overtuigende zeges op Engeland (5-1 en 6-0) werd Oranje flink op de proef gesteld door de thuisploeg in het Kalinga-stadion in het Indiase Bhubaneswar.

Het is de zesde zege in zeven Pro League-duels. Daardoor neemt Oranje de koppositie over van China.