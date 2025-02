Merz kan niet wachten om Duitsland te regeren, verliezers likken hun wonden

CDU/CSU-leider Merz wil niet te lang wachten met het vormen van een nieuwe regering. Samen met de SPD heeft hij bij de Duitse verkiezingen genoeg zetels behaald voor een meerderheidskabinet.

Merz zegt dat hij vastbesloten is om voor Pasen met de SPD een regering te hebben. "De wereld wacht niet op ons", herhaalde hij. "We moeten meteen beginnen te praten met de SPD over de belangrijkste thema's, zoals buitenlandse betrekkingen, migratie en economie. Onze voorstellen liggen op tafel, ik ga ervan uit dat de SPD met ons een probleem wil oplossen."

Vertrekkend SPD-bondskanselier en partijleider Olaf Scholz heeft gezegd dat hij geen zitting zal nemen in een nieuw kabinet. De SPD behaalde met 120 van de 630 parlementszetels het slechtste verkiezingsresultaat in de geschiedenis van de partij.

Scholz zei op een persconferentie: "Ik ben even verantwoordelijk voor de verkiezingswinst in 2021 als voor het verlies nu. Het was een eer om dit land te leiden, vooral in een tijd dat er op twee uur vliegen een oorlog woedt."

Tweede man

De partij heeft Lars Klingbeil naar voren geschoven als de nieuwe fractieleider. Hij volgt Rolf Mützenich op. Klingbeil was de tweede man van de partij. Woensdag wordt hierover gestemd.

Op een persconferentie zei Klingbeil dat zijn partij niet zomaar met alle voorstellen van Merz zal instemmen. "Merz is aan zet", zei hij.

Ook de Groenen moeten op zoek naar een nieuw gezicht. Lijsttrekker Robert Habeck wil geen leidende rol meer na het verlies van de partij. De Groenen verloren teleurstellend: ze kregen 11,6 procent van de stemmen (85 zetels), tegen 14,7 procent in 2021. Daarmee zijn ze de vierde partij na CDU/CSU, AfD en SPD.

Mogelijk onderzoek

De nieuwe links-populistische partij BSW van Sahra Wagenknecht bleef met 4,97 procent net onder de kiesdrempel en komt dus niet in het parlement. Wagenknecht overweegt een onderzoek aan te vragen naar de uitslag van de verkiezingen.

Ze zegt dat niet alle kiezers in het buitenland op tijd hun poststem hebben kunnen uitbrengen. Ze betwijfelt daarom of de verkiezingen geldig zijn. Ze laat nog uitzoeken hoeveel stemmen er verloren zijn gegaan.

Er zijn 230.000 Duitse kiezers in het buitenland. Volgens berekeningen van Wagenknecht zouden die haar 11.500 stemmen hebben opgeleverd. Haar partij kwam 13.400 stemmen tekort voor een zetel in de Bondsdag.

Net als de BSW haalde ook de liberale FDP de kiesdrempel niet. De partij regeerde tot aan deze verkiezingen nog mee. Partijleider Lindner trekt zijn conclusies, dus ook de FDP moet op zoek naar een nieuwe leider.