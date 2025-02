Ex-Secret Service-agent en podcaster Dan Bongino wordt adjunct-directeur FBI

Dan Bongino, voormalig agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst de Secret Service en rechts-conservatieve mediapersoonlijkheid, is door president Donald Trump benoemd tot adjunct-directeur van de FBI.

Met de benoeming van Bongino (50), die werd aangekondigd op het sociale mediaplatform Truth Social, heeft Trump twee bondgenoten aan het hoofd van de Amerikaanse federale recherchedienst. Eerder werd Kash Patel aangesteld als directeur van de FBI.

Voor zijn tijd bij de Secret Service werkte Bongino in de jaren 90 een aantal jaar voor de politie in New York. Ruim tien jaar geleden begon hij als conservatieve politiek commentator op Fox News. Van 2021 tot 2023 had hij er een zaterdagavondshow. Ook is hij presentator van The Dan Bongino Show, een populaire podcast op Spotify in de VS.

Bongino probeerde het ook meermaals in de landelijke politiek. In 2014, 2015 en 2016 probeerde hij namens de staten Maryland en Florida in het Congres te komen. Iedere poging mislukte.

Kritiek op de Secret Service

Voor de presidentiële veiligheidsdienst diende Bongino onder zowel George W. Bush als Barack Obama. In zijn mediacarrière heeft Bongino meermaals kritiek geuit op het functioneren van de organisatie.

In een interview met Trump afgelopen najaar vroeg hij de president om een commissie op te richten om de veiligheidsdienst te hervormen. Hij noemde de dienst een "mislukt" agentschap, waarbij hij wees op de twee aanslagpogingen op Trump vorig jaar.

De president werd in juli bijna doodgeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Butler, Pennsylvania. En in september werd een man aangehouden die zich met een wapen schuilhield bij de golfbaan waar Trump aan het golfen was.

Met Bongino en Patel krijgt de FBI een leiding die aansluit bij de politieke agenda van Trump, die de veiligheidsdiensten ingrijpend wil hervormen. De twee FBI-directeuren hebben meermaals aangegeven daar voorstander van te zijn.

Vorige FBI-directeur opgestapt

De FBI staat na Trumps beëdiging als president onder toenemende druk. Eerder deze maand stuurde het ministerie van Justitie een groep hoge ambtenaren van het bureau naar huis. Daarbij eiste het de namen van duizenden FBI-agenten die deelnamen aan onderzoeken naar de Capitoolbestorming op 6 januari 2021.

Christopher Wray stopte vorig jaar als directeur van de FBI, voor de aanstelling van Trump als president. Wray kreeg als directeur onder meer te maken met de inmiddels geschrapte strafzaken tegen Trump, zoals de zaak over het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in 2020 en de zaak die ging over het achterhouden van geheime documenten.

Vanwege die zaken liet Trump zich de afgelopen jaren meerdere malen negatief uit over de FBI-directeur die hij zelf had aangesteld.