Cruisesector wil weer varen, maar 'coronaprotocollen zijn niet waterdicht'

Vanwege de wereldwijde coronamaatregelen ligt de cruisevaart sinds maart voor anker. Het is een enorme economische klap. Zo leed Carnival, de grootste cruisemaatschappij ter wereld, de afgelopen twee kwartalen in totaal een nettoverlies van 7,3 miljard dollar.

Varende flatgebouwen in de havens van Amsterdam, Rotterdam en IJmuiden. Als het aan de cruisevaart ligt gaan we dit beeld in het voorjaar van 2021 terugzien en kunnen we binnenkort weer op een veilige manier over de wereld cruisen. Maar zijn rederijen niet te vroeg?

Van Ree zegt dat dit risico in álle binnenruimtes bestaat, niet alleen op cruiseschepen. "Het schip is bovendien een gecontroleerde omgeving. Onze luchtverversingssystemen zijn helemaal aangepast en we hebben quarantainehutten, dus ik denk dat het aan boord van een cruiseschip veiliger is dan een hotel of restaurant."

"Met de opgestelde protocollen minimaliseren we het risico", zegt Joost van Ree van CLIA. "We creëren een bubbel. Ook tijdens excursies blijven de passagiers bij elkaar." Volgens van Ree worden reizigers direct van het schip verwijderd als ze de regels niet naleven.

In het begin van de pandemie stonden cruiseschepen in het middelpunt van de belangstelling. Op het cruiseschip Diamond Princess bleken in februari 712 van de 3711 passagiers besmet met het virus. Zeker 14 patiënten overleden. Ook in maart was het raak: op het schip Ruby Princess raakte 600 van de 2700 passagiers besmet. Minstens 22 van hen overleden. Het schip werd de belangrijkste bron van corona-infecties in Australië nadat alle passagiers zonder gezondheidscontrole van boord mochten.

Tijdens een testcruise in november van het cruisejacht Seadream raakten opnieuw zeven passagiers en twee bemanningsleden besmet. Volgens viroloog Feltkamp laat dat zien waarom rederijen nog even moeten wachten. "Het is nu niet veilig, ondanks al het testen. De infectiedruk is te hoog om met veel mensen in een kleine ruimte te zijn."

'Klanten zullen terugkomen'

Ze is verbaasd dat rederijen nu al mondjesmaat varen en de cruisevaart in het voorjaar weer grootschaliger wordt. "Ik denk niet dat het voorjaar al een goed moment is. Er komt nog veel covid voor en dat zal zo blijven. Daarnaast is de immuniteit onder de bevolking laag, dus het risico hoog."

Ondanks de pandemie staan trouwe cruisegangers weer te popelen om een reis te maken. Van Ree zegt dat driekwart van de klanten weer wil gaan cruisen zodra het mag. "We hadden voor covid een enorme groei, we denken dat die wel weer terug zal komen op termijn."