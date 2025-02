Cauberg keert na acht jaar afwezigheid terug in finale Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race heeft het parcours hertekend voor de editie van 2025. De Zuid-Limburgse wielerwedstrijd gaat voor het eerst sinds 2016 in de slotfase over de beroemde Cauberg. De top van de klim is op 2 kilometer van de finish.

Koersdirecteur Leo van Vliet koos acht jaar geleden voor een wedstrijd zonder Cauberg in de finale, maar op ruim 80 kilometer voor de streep. In de praktijk betekende die hertekening dat de koers veel vroeger openbrak. Voorheen kozen renners er juist voor om te wachten met aanvallen tot de Cauberg in de finaleronde.

De terugdraaiing is daardoor opvallend, al maakt Van Vliet zich geen zorgen. "Met het type renners dat tegenwoordig al op vele kilometers van het einde aan de finale begint én de Cauberg op maar twee kilometer van de finish, verwachten wij wederom een zinderende finale."

Onder anderen oud-winnaars Tadej Pogacar, Tom Pidcock en Wout van Aert mikken op de Amstel Gold Race, die op zondag 20 april gepland is. Mathieu van der Poel slaat de wedstrijd over.