Volleyballers krijgen met Banks nieuwe bondscoach: 'Hij heeft zijn sporen verdiend'

Banks coachte aan het begin van zijn loopbaan al eens in Nederland. Met Orion uit Doetinchem won hij in 2012 de landstitel en de supercup. Verder werkte de Brit onder meer bij de Belgische topclub Maaseik, het Poolse PGE Skra Belchatow en bij de Finse en Britse volleybalbond.

'Grote toekomst'

"Nederland is een echt volleyballand met niet alleen een grote historie, maar zeker ook een grote toekomst", zegt Banks in een persbericht. "Ik ben er zeker van dat het team de komende jaren voldoende potentie heeft om zijn huidige positie op het wereldtoneel te behouden en om van daaruit te werken naar nieuwe doelen."

Ook de Braziliaan Alexandre Leal, met wie Banks samenwerkt in Berlijn, wordt onderdeel van de trainersstaf bij Oranje.

Onder Piazza slaagden de volleyballers er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2021 (Tokio) en die van 2024 in Parijs. Wel behaalde hij met zijn ploeg op de EK's van 2021 en 2023 de hoogste notering in ruim 20 jaar: de vijfde plaats. In 2022 plaatste Oranje zich voor het finaletoernooi van de Nations League, waarvan in juni een nieuwe editie begint.