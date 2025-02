Twee doden bij ongeluk met vrachtwagen in tunnel Zeeuws-Vlaanderen

Bij een ongeluk in de Sluiskiltunnel bij Terneuzen zijn twee mensen om het leven gekomen. Beiden zaten in de cabine van een vrachtwagen, die gekanteld in de Noordbuis ligt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Wel is bekend dat de vrachtwagen een tankauto was zonder gevaarlijke stoffen.

Mogelijk zijn er nog meer gewonden, schrijft Omroep Zeeland. Daar is nog niets over bekend.

Tunnel afgesloten

De tunnel is in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Dat blijft vermoedelijk de rest van de dag zo, laat een woordvoerder van de politie weten.

Verkeer kan gebruikmaken van een omleidingsroute over de brug op de N61.