EU heft per direct eerste sancties tegen Syrië op

De Europese Unie heeft per direct een reeks sancties tegen Syrië opgeschort. Het gaat vooral om versoepelingen in de energie- en transportsector. Volgens de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU vormen die de grootste belemmering voor de opbouw en ontwikkeling van het land.

Daarnaast worden financiële transacties toegestaan die noodzakelijk zijn voor humanitaire hulp en de wederopbouw van het land. Het gaat onder meer om het opschorten van sancties op olie, gas en elektriciteit. Ook krijgen vijf Syrische banken weer toegang tot hun tegoeden, die eerder waren bevroren. De banken mogen het geld beschikbaar stellen aan de Syrische Centrale Bank.

De EU-lidstaten handhaven nog wel andere sancties tegen Syrië, onder meer op het terrein van de wapenhandel en de internationale handel in Syrisch cultureel erfgoed.

Eerste sancties in 2011

De eerste Europese sancties werden in 2011 ingesteld toen president Assad democratische protesten met geweld de kop in drukte. Het geweld mondde uit in een bloedige oorlog met veel doden en miljoenen vluchtelingen. Met de val van president Assad en zijn vlucht naar Moskou kwam er dit jaar een einde aan die burgeroorlog.

Rebellengroep HTS is nu in Syrië aan de macht. Hoewel die groep door de VN en de EU als terroristische organisatie wordt beschouwd, zijn de eerste signalen vanuit de overgangsregering volgens de EU positief.

HTS-leider Sharaa werd vorige maand benoemd tot interim-president van het land. Hij zegt te werken aan een nieuwe grondwet, al kan het volgens hem wel vier jaren duren voordat die klaar is.