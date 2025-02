Geen extra tbc-gevallen bij maaltijdleverancier, wel breder onderzoek

Het aantal medewerkers met tuberculose (tbc) bij maaltijdleverancier Maître in Oude-Tonge is lager dan gedacht. Eerder deze maand gaf een huidtest bij tientallen medewerkers een positieve uitslag, maar uit verder onderzoek blijkt dat geen van hen ziek of besmettelijk is.

Twee weken geleden werd bekend dat twee medewerkers van de vestiging op Goeree-Overflakkee open tbc hebben, de besmettelijke vorm van de ziekte. De eerste melding kwam eind vorig jaar bij de GGD binnen, de tweede half januari. Beide medewerkers zijn direct in isolatie gegaan.

De GGD voerde een uitgebreid contactonderzoek uit bij het bedrijf. 156 medewerkers kregen een huidtest, bij 85 kwam daar een positieve reactie uit. Zij waren dus mogelijk blootgesteld aan de tbc-bacterie.

Geen actieve tbc

Deze personen zijn vervolgens uitgebreider getest met een longfoto en een bloedtest. Daaruit blijkt nu dat bij geen van hen sprake is van de ziekte. Bij een aantal is wel de tbc-bacterie gevonden. Zij krijgen een afspraak met de GGD om vervolgstappen te bespreken, om te voorkomen dat de ziekte zich alsnog openbaart.

In Nederland komt tbc niet vaak voor. In 2023 werd het bij 710 mensen vastgesteld. In Nederland wordt er niet standaard tegen gevaccineerd.

In Oost-Europa komt de ziekte vaker voor en worden mensen dus ook vaker ingeënt. Omdat er dan antistoffen van tbc in het lichaam zitten, kan een huidtest positief uitslaan. Veel medewerkers van Maître komen uit Oost-Europa, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Bron bekend

De persoon die half januari in beeld kwam met tbc blijkt de bron van de besmettingen te zijn, zegt de GGD. Deze persoon werkte al langer bij het bedrijf. De GGD breidt het onderzoek nu uit om eventuele andere besmettingen op te sporen.

Dat onderzoek begint half maart. Dan is de incubatietijd van 8 weken voorbij en zijn afweerreacties meetbaar. Hoeveel mensen precies onderzocht worden, is onduidelijk. Maar de GGD roept in ieder geval iedereen die vanaf juni 2024 op de locatie in Oude-Tonge is geweest op zich te melden.

Lange behandeling

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte zit meestal in de longen en kan besmettelijk zijn. Patiënten krijgen klachten als lange tijd hoesten, koorts en moeilijk ademhalen. De ziekte is goed te bestrijden, maar de behandeling duurt minimaal een half jaar. Zonder behandeling kan de ziekte dodelijk zijn.

De veiligheid van de maaltijden van Maître is niet in het geding, benadrukt de GGD. Tuberculose wordt niet overgedragen via voedsel, drinken of aanraking. "Er is geen enkel risico voor de voedselveiligheid van de producten die bij Maître worden gemaakt."

De Van Loon Group, waar Maître onder valt, zegt de zorgplicht "uiterst serieus" te nemen. Ze volgen de adviezen van de GGD nauwgezet op, schrijven ze.