Griekse spitsen scoren in Tilburg • Vitesse jaagt in Groningen op koppositie

En daar is ook al de 2-0 voor Willem II. Görkem Saglam krult de bal op fraaie wijze in de verre hoek. De score is terecht, want Willem II is voorlopig heer en meester tegen VVV. Voor de 2-0 was ook NEC-huurling Ole Romeny tot twee keer toe al dicht bij een treffer.

Willem II - VVV-Venlo 2-0