NK tijdrijden gaat tóch door, zonder politie-inzet in Surhuisterveen

De Nederlands kampioenschappen tijdrijden kunnen dit jaar toch doorgaan. Door de NAVO-top in juni gaf de gemeente Lochem de organisatierechten terug. Voor de tijdrit is nu in Surhuisterveen een alternatief gevonden.

In het Friese dorp is geen politie-inzet nodig om de wedstrijd te kunnen organiseren. Later deze week maakt de KNWU meer bekend over het NK wegwielrennen.

NAVO-top

Bijna elke wielerwedstrijd in Nederland staat door de NAVO-top onder druk, omdat er te weinig politieagenten beschikbaar zijn om wielerwedstrijden te begeleiden. Op 24 en 25 juni zijn er ongeveer 27.000 politiemensen bezig met de conferentie, wat ook in de weken en maanden daar omheen zijn weerslag heeft.

De Nederlandse wielerunie zocht daarop naar andere mogelijkheden voor de Nederlandse kampioenschappen, en de tijdrit wordt op dinsdag 24 juni gehouden in het Friese Surhuisterveen.

Veel andere wielerwedstrijden kwamen ook in de knel. Pas in januari werd bekend dat de Amstel Gold Race dit jaar doorgaat, maar voor iets minder grote profwedstrijden als de ZLM Tour en Veenendaal-Veenendaal was er geen goed nieuws: die wedstrijden zijn dit jaar van de kalender gehaald.