Ontwerp overleden Bram (16) rijdt in carnavalsoptocht: 'Zo is hij er toch een beetje bij'

Een muziekwagen die is ontworpen door de overleden 16-jarige Bram uit Geesteren, reed afgelopen weekend mee met de eerste optocht van het carnavalsseizoen in het Twentse Langeveen.

Het is een speciaal moment voor zijn ouders van Bram. "Het is heel erg mooi dat iets wat hij heeft bedacht uiteindelijk werkelijkheid wordt", zegt zijn moeder. "Ondanks dat hij daar zelf geen onderdeel meer van is."

Bram kwam in mei vorig jaar om bij een bedrijfsongeval. Hij werd tijdens zijn stage als elektromonteur geëlektrocuteerd bij werkzaamheden in de kruipruimte van een bedrijfspand.

Schetsen

Na zijn dood vonden de ouders van Bram schetsen voor een praalwagen. Hoewel Bram hield van carnaval en tekenen, wist niemand dat hij bezig was met een eigen ontwerp. "Het kwam als een verrassing", zegt zijn vader eerder tegen regionale omroep Oost.

Tekenen deed zijn zoon wel vaker, dat wisten beide ouders. "Als hij niets te doen had, zat hij 's avonds aan de keukentafel te tekenen. Dat kon van alles zijn. Van trekkers tot andere voertuigen." Deze praalwagen hadden ze nog niet voorbij zien komen.

Eerbetoon

Carnavalsvereniging De Kroegtijgers, waar Bram actief betrokken bij was, besloot de wagen na te bouwen. Dat deden ze met donaties van nabestaanden van Bram. Zijn ouders gevraagd voor de condoleance een bedrag te schenken aan de vereniging in plaats van bloemen.

"Toen we op een avond de opbrengst daarvan naar hen brachten, zeiden ze dat ze het geld gingen gebruiken voor de aanschaf van gereedschap om wagens te bouwen", aldus de vader. "En dat ze dus een wagen wilden bouwen volgens het ontwerp van Bram, als eerbetoon."