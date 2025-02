Overleden Hans van den Broek 'diende publieke zaak met liefde'

Ernst Hirsch Ballin was als minister van Justitie in het kabinet-Lubbers III collega van Van den Broek. "Een heel bijzondere en erg competente collega", herinnert hij zich Van den Broek in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Hij was iemand die heel precies en professioneel werkte."

Vorm van dementie

Van den Broek was minister van Buitenlandse Zaken in een tijd van Europese omwentelingen, zegt Hirsch Ballin. "De val van de Berlijnse Muur bracht zoveel veranderingen op zijn terrein. We hadden te maken met de oorlog in Joegoslavië, waarin hij belangrijke rol heeft gespeeld om tot een enigszins vreedzame oplossing te komen. Maar zijn voorbereidingswerkzaamheden voor het Verdrag van Maastricht van 1991 waren het belangrijkste." Met dat verdrag werd de basis van de Europese Unie en de invoering van de euro gelegd.

Binnen het CDA was Van den Broek volgens Hirsch Ballin "een man van het midden, iets meer aan de behoudende kant." De twee ex-ministers hadden elkaar al een tijdlang niet gesproken, vanwege de gezondheid van Van den Broek. Van den Broek leed al geruime tijd aan dementie. "Er waren een paar collega's van toen met wie ik tot in hun laatste levensjaren contact heb gehouden, Ruud Lubbers en Wim Kok met name, maar hij kon er niet meer bij zijn de laatste jaren."

Sterkere positie Nederland

Van den Broek maakte in 1976 op 39-jarige leeftijd zijn entree in de landelijke politiek. Hij werd eerst Tweede Kamerlid voor de KVP (Katholieke Volkspartij) en later voor het CDA, waarin de KVP was opgegaan.

Het CDA noemt hem "een man met een diepgewortelde toewijding aan democratische waarden, internationale samenwerking en de bevordering van vrede en veiligheid". De partij zegt dat "zijn scherpe inzicht en diplomatieke vaardigheden hebben bijgedragen aan een sterkere positie van Nederland in de wereld. Het CDA is hem "zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land, Europa en voor het CDA heeft verricht."