Explosie bij Russisch consulaat in Marseille

Bij het Russische consulaat in de Franse havenstad Marseille is vanochtend een explosie geweest. Volgens de politie zijn er rond 08.00 uur twee explosieven naar het gebouw gegooid, waarvan er een is ontploft.

De dader is daarna op de vlucht geslagen. De politie kan nog niet zeggen wat voor explosieven het waren of wat voor motief de dader had. Volgens BFM TV waren het molotovcocktails, die in de tuin terechtkwamen.

Volgens de Russische consul-generaal in Marseille was de explosie in het consulaat. Er is niemand gewond geraakt en er is geen schade. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het "alle kenmerken van een aanslag" heeft en eist een diepgravend onderzoek.

Brandweer en politie doen onderzoek naar de explosie, de omgeving van de diplomatieke post is afgezet en er is extra bewaking ingesteld.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding: