Grote webshops eisen minder bezorgkosten, dus 'tegenvallende winst' voor PostNL

PostNL heeft het afgelopen jaar flink minder winst gemaakt. Er werd 18 miljoen euro verdiend onderaan de streep, terwijl dat een jaar eerder nog 56 miljoen euro was. Dat is 68 procent minder winst.

Het aantal brieven dat PostNL verwerkt daalt al jaren en 2024 was daar geen uitzondering op. Wel werden er wat meer pakketten verzonden en bezorgd, vooral naar het buitenland. Volgens het bedrijf is daar wel minder op verdiend door stijgende kosten en een personeelstekort.

De presentatie van deze cijfers zijn de laatste van topvrouw Herna Verhagen, die na 13 jaar afscheid neemt van het bedrijf. Volgens haar heeft de tegenvallende winst meerdere oorzaken.

Aanpassingen

Zo zetten de grotere webwinkels flinke druk op PostNL om de bezorgkosten voor de klanten laag te houden, waardoor de marge tegenvalt wat PostNL verdient op bezorging. Webwinkels kunnen dat afdwingen door klantconcentratie: "Consumenten bestellen meer en meer bij de grote winkels. Dat zijn Nederlandse, Europese en Chinese winkels. "

Daarnaast heeft PostNL vaker te maken met een piek in bestellingen. Verhagen: "Mensen bestellen steeds later, wachten op kortingen. Dat maakt het operationeel minder efficiënt."

Het postbedrijf gaat kijken naar hoe ze met grote klanten omgaan in de toekomst. "Zoals de volgende dag bezorgd, is dat echt nodig?", vraagt topvrouw Verhagen zich af.

Ook kunnen pakketten vaker worden bezorgd in automaten in plaats van bij mensen thuis. Nu staan er in het land zo'n 1100 pakketautomaten. PostNL wil dat aantal dit jaar flink uitbreiden. Vandaag maakt ook concurrent DHL bekend dat het meer pakketkluizen gaat plaatsen, van 1250 naar 2500.

Overheidssteun

Deze cijfers komen voor het bedrijf niet als verrassing: PostNL waarschuwde al meerdere keren voor slechte resultaten. Ook vroeg het bedrijf afgelopen week om financiële steun van de overheid. Om goede postdienstverlening te garanderen zegt PostNL ruim 68 miljoen euro nodig te hebben.

Het ministerie liet diezelfde dag nog weten dat meer geld voor de post "nu niet aan de orde is".

PostNL zegt al langer dat ze de wettelijke taak van postbezorging niet meer goed kunnen doen. Zo neemt het bedrijf sinds dit jaar meer tijd voor de bezorging van zakelijke post, van 24 naar 48 uur.

Die extra tijd wil PostNL ook voor de gewone post. Daarnaast wordt het grootste deel van de brievenbussen in ons land nu overdag geleegd in plaats van na 17.00 uur.

Geen reorganisatie

Er is volgens Verhagen geen sprake van een reorganisatie, ondanks de verminderde winst. Kosten worden bespaard door efficiënter te werken en bijvoorbeeld openstaande vacatures niet in te vullen. Verhagen kijkt met "veel dankbaarheid" terug op haar jaren bij PostNL.

Bij de jaarcijfers zit ook de verwachting voor de postmarkt van dit jaar. PostNL verwacht weer meer pakketten te verwerken, maar een minder grote stijging dan afgelopen jaar. Ook verwachten het bedrijf dat het aantal brieven dat Nederlanders gaan versturen wederom afneemt.