Paus Franciscus heeft goede nacht gehad na een onrustig weekend

Het medische team van paus Franciscus heeft een korte update gegeven over zijn conditie: "De nacht is goed verlopen, de paus heeft geslapen en rust nu." Afgelopen zaterdag was zijn toestand kritiek na een acute ademhalingsproblemen, maar die zijn nu onder controle.

Franciscus heeft sinds zaterdag geen astma-achtige aanvallen meer gehad, maar krijgt nog wel krijgt kunstmatig zuurstof toegediend. De 88-jarige kerkleider ligt inmiddels al tien dagen in het ziekenhuis na een dubbele longontsteking. Gisteren ontdekten artsen via een bloedtest vroege tekenen van leverfalen als gevolg van de infectie.

Zijn gesteldheid is de afgelopen week wisselend en hij blijft voorlopig in het ziekenhuis. Zijn afspraken voor de komende week zijn afgezegd, maar de kerkvorst is alert en woonde gisteren de zondagsdienst bij.

Luchtwegproblemen

Behandelend arts Alfieri zegt dat de paus vanwege zijn leeftijd en bestaande gezondheidsproblemen een "fragiele patiënt" is. De artsen blijven vooral waakzaam voor sepsis, een ernstige complicatie als gevolg van een serieuze infectie. Maar daar is nu geen sprake van.

De afgelopen twee jaar schommelde de gezondheid van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij had luchtwegproblemen door bronchitis en omdat hij in zijn jongere jaren een deel van een long heeft verloren door pleuritis. Ook onderging hij in 2021 een zware operatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd. Door knie- en rugproblemen zit hij vaak in een rolstoel.

Paus Franciscus is de op één na oudste paus uit de geschiedenis. Paus Leo XIII stierf in 1903 op 93-jarige leeftijd.