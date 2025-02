Bondgenoten staan Oekraïne bij in Kyiv, EU komt met nieuw steunpakket

In Kyiv staan verschillende westerse leiders stil bij het begin van de Russische invasie in Oekraïne, vandaag precies drie jaar geleden. EU-voorzitter Von der Leyen en de Canadese premier Trudeau reisden samen met zo'n tien andere leiders af naar de Oekraïense hoofdstad.

Op sociale media schreef Von der Leyen dat ze in Kyiv was "omdat Oekraïne in Europa ligt". Volgens haar staat in deze oorlog niet alleen het lot van Oekraïne op het spel, "maar ook het lot van Europa".

De wereldleiders zullen in Kyiv bijeenkomsten en herdenkingen bijwonen. Ook zal er gesproken worden over steun aan Oekraïne, in een tijd waarin de steun van de Verenigde Staten niet langer gegarandeerd is. De VN-Veiligheidsraad komt ook bijeen om te praten over Oekraïne.

Nieuwe Europese steun

Von der Leyen maakte bekend dat Oekraïne volgende maand 3,5 miljard euro steun krijgt van de EU en dat het land zal profiteren van de Europese plannen om wapenproductie op te schalen. Zo wordt er gewerkt aan een militair steunpakket voor Oekraïne, dat volgens Politico een waarde heeft van 20 miljard euro.

Vanmiddag spreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken erover in Brussel. Ze hebben het dan ook over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland.

'Trots op Oekraïne'

De Oekraïense president Zelensky stond vanochtend in een video op sociale media stil bij het begin van de oorlog. "Drie jaar van verzet. Drie jaar dankbaarheid. Drie jaar van absolute heldhaftigheid van de Oekraïners", zegt Zelensky. Ook bedankte hij iedereen die het land verdedigt en beschermt. "Ik ben trots op Oekraïne."

De Franse president Macron en de Britse premier Starmer zijn vandaag in Washington. In het Witte Huis zullen ze spreken met president Trump. De twee Europese leiders zullen naar eigen zeggen Trump ervan proberen te overtuigen om zich harder op te stellen tegenover de Russische president Poetin. Macron nam vorige week het initiatief voor een spoedoverleg met Europese leiders, nadat de VS plannen presenteerde om zonder Europa te onderhandelen met Rusland.

De Nederlandse regering heeft geen afvaardiging gestuurd naar Kyiv. Via sociale media stond premier Schoof wel stil bij de trieste mijlpaal van drie jaar oorlog. Hij benadrukte dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen en dat een vredesakkoord goed moet zijn voor de Oekraïners en Europa.

Herdenkingen wereldwijd

In verschillende steden wereldwijd vinden pro-Oekraïense demonstraties plaats, ook in Nederland. In diverse steden werd een minuut stilte gehouden. Later vandaag zijn er meerdere bijeenkomsten. Gisteren waren in onder meer Amsterdam en Utrecht ook al herdenkingen om stil te staan bij de oorlog.

Oekraïne zegt dat vanochtend vroeg 185 drones zijn afgevuurd door Rusland. Het merendeel daarvan, 113 stuks, zou zijn neergehaald. Veel andere zouden hun doel niet bereikt hebben. Er zijn geen berichten over schade of gewonden.