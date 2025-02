Just Eat Takeaway van Thuisbezorgd.nl opgekocht door techonderneming Prosus

Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, Just Eat Takeaway, wordt verkocht. Techinvesteerder Prosus neemt de maaltijdbezorger over voor 4,1 miljard.

Prosus investeert wereldwijd in technologie achter internetservices voor consumenten. Zo investeert het bedrijf in internationale internetbedrijven zoals fintechtbedrijven en online bezorgingsdiensten. In 2019 kreeg Prosus een notering op de AEX-index.

De topman van Prosus, Fabricio Bloisi, noemt het een grote kans voor zijn bedrijf om met de overname van zijn bedrijf een "Europese tech-kampioen" te maken. Prosus ziet het als een aanvulling op de andere maaltijdbezorgingsdiensten in zijn portfolio.

Thuisbezorgd

De aankondiging van de overname valt samen met de bekendmaking van de jaarcijfers van Just Eat Takeaway.

Ook Just Eat Takeaway-baas Jitse Groen is blij met de verkoop. Volgens Groen past het in de groeistrategie van de maaltijdbezorger. "We kijken uit naar een spannende toekomst samen."

Groen richtte Thuisbezorgd.nl in 2000 zelf op op 21-jarige leeftijd. Just Eat Takeaway zal vooralsnog wel zijn naam behouden en blijft in Amsterdam gevestigd.