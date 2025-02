Politie schiet man neer in centrum Amsterdam na 'dreigende situatie'

In Amsterdam heeft de politie vanochtend vroeg een verdachte neergeschoten en aangehouden. Volgens de politie gebeurde dat na een "dreigende situatie".

De verdachte is een man. Hij was aanspreekbaar en is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, wil de politie nog niet zeggen. Later vanochtend hopen ze met meer informatie te komen.

Het incident gebeurde rond 05.00 uur op de Singel in het centrum van Amsterdam. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht. Dat is gebruikelijk wanneer politieagenten hun vuurwapen hebben gebruikt.