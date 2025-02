Duitse kiezer stemt voor verandering, vraag is of het midden dat kan leveren

De grote onvrede over de aftredende regering heeft ook veel niet-stemmers naar de stembus getrokken, die in meerderheid voor AfD en BSW stemden. Nooit eerder sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland was de opkomst voor Bondsdagverkiezingen zo hoog. Toch valt 14 procent van de stemmen weg, door de kiesdrempel van 5 procent.

De kiezer heeft zich in grote mate van het politieke midden afgezet. Het is nu aan de middenpartijen om dat protestgeluid gehoord te laten voelen. Daarvoor wachten grote taken op het gebied van economie, migratie, defensie en de wereldpolitiek. Hoe handlungsfähig de volgende regering wordt, is deels afhankelijk van de compromisbereidheid van dat midden.

Hoe Duitsland heeft gestemd, en waar AfD en CDU hun bolwerken hebben, zie je in onze uitslagentool: