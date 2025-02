Syrië krabbelt voorzichtig op, maar herstel economie gaat decennia duren

Herstel van Syrië gaat tussen de 250 en 400 miljard dollar kosten, schat de Wereldbank. De vraag is wie die kosten voor z'n rekening gaat nemen. Fève ziet hier een rol voor diezelfde Wereldbank en voor organisaties als de VN en het IMF. "Maar de grootste financiers van de wederopbouw zijn denk ik de EU en de VS. Zij hebben het meeste geld."

Hilhorst hoopt dat ook Nederland een steentje bijdraagt. Syrië opbouwen is in ons eigen belang, zegt ze, omdat veel naar Nederland gevluchte Syriërs terug willen. "Maar dan moet daar wel iets zijn."

Fève ziet ook een rol voor de Golfstaten en Turkije in de wederopbouw van Syrië. "De Golfstaten zullen misschien minder eisen stellen en kunnen mogelijk geld geven in ruil voor invloed in Syrië." Wat Turkije betreft denkt hij aan bedrijven daar die mogelijk contracten zouden kunnen krijgen voor herbouw van Syrië.

Enkele decennia

Hoeveel tijd nodig is voor dat herstel, is volgens hem afhankelijk van factoren als internationale betrokkenheid, veiligheidsvraagstukken en de effectiviteit van de wederopbouw. "Maar over het algemeen geldt voor post-conflict-scenario's zoals in Syrië dat volledig herstel enkele decennia zal duren."

Naast de wederopbouw van de economie is het volgens Hilhorst ook heel belangrijk dat op korte termijn extra humanitaire hulp komt. Zeker nu de Amerikaanse hulporganisatie USAID wordt ontmanteld door de nieuwe Trump-regering.

"Er zijn vreselijk schrijnende toestanden in Syrische vluchtelingenkampen. Mensen daar krijgen niet meer dagelijks water, maar twee keer per week."

