Keniaanse agent doodgeschoten op Haïti in vuurgevecht met bendeleden

In Haïti is een agent doodgeschoten die deel uitmaakt van de Keniaanse politiemacht in het land. Het is voor het eerst dat een agent uit Kenia omkomt sinds het begin van de politiemissie in Haïti, in juni vorig jaar.

De agent kwam om bij een vuurgevecht met bendeleden in een plaats ten noorden van de hoofdstad Port-au-Prince, aldus de autoriteiten in Kenia. Meer details zijn niet bekendgemaakt.

"Dit is de prijs die onze moedige agent betaalde, terwijl hij vocht voor het Haïtiaanse volk", aldus de woordvoerder van de missie. "We zullen deze bendes blijven achtervolgen tot de laatste overgebleven man."

Haïti wordt al jarenlang geteisterd door bloederig bendegeweld. Na de moord op president Moïse in 2021 zijn er geen verkiezingen meer geweest in het land.

Om het bendegeweld een halt toe te roepen werd vorig jaar een VN-vredesmissie opgestart, waarbij onder leiding van Kenia een internationale politiemacht naar het Caribische land werd gestuurd. Er zijn nu zo'n 800 Keniaanse agenten in Haïti. Ook landen als Jamaica, Guatemala en El Salvador doen mee aan de missie.