USAID verder ontmanteld: betaald verlof voor bijna alle medewerkers buiten VS

De regering-Trump schrapt zeker 1600 banen in de VS bij hulporganisatie USAID en stuurt nagenoeg alle medewerkers van USAID buiten de VS met betaald verlof. Dat staat in een bericht op de site van USAID. Enkel de medewerkers met "essentiële" functies in hun missies blijven op hun post.

Het is de volgende stap in de ontmanteling van USAID, nadat een federale rechter vrijdag de Amerikaanse regering groen licht had gegeven om met het terugsnoeien van de organisatie door te gaan.

De ontmanteling van USAID wordt geleid door zakenman Elon Musk, die in de regering Trump de taak heeft om de overheidsuitgaven terug te dringen. Voor de start van Trumps tweede termijn werkten zo'n 10.000 mensen bij USAID, waarvan tweederde buiten de VS is gestationeerd.

In de plannen van Musk zijn er straks uiteindelijk nog zo'n 290 mensen in dienst van de organisatie.

'Ramp van ongekende proporties'

Trump zei eerder al dat hij niet meer wil dat er Amerikaans hulpgeld naar het buitenland gaat en Musk viel USAID meerdere keren aan met tal van onbewezen beschuldigingen. Zo claimde hij dat er veel geld aan de strijkstok zou blijven hangen en er geld zou zijn gegaan naar een Chinees laboratorium dat de bron zou zijn geweest van de coronapandemie.

USAID werd in 1961 opgericht door president Kennedy om Amerikaanse hulp in het buitenland te stroomlijnen. Hij meende dat de VS "als rijk volk in een wereld vol armen" de morele verplichting had andere landen te helpen. Het hulpprogramma creëerde bovendien nieuwe afzetmarkten en schiep goodwill voor de VS tijdens de Koude Oorlog.

Tegenwoordig is USAID het belangrijkste federale agentschap voor buitenlandse hulp, goed voor zo'n 40 procent van de humanitaire hulp wereldwijd. Experts noemen het ontmantelen van USAID "een ramp van ongekende proporties".

Mailinstructie Musk

Eerder dit weekeinde deed ook een andere actie van Musk stof opwaaien. Hondderduizenden ambtenaren van verschillende overheidsorganisaties kregen een bericht waarin stond dat ze voor maandagavond 23.59 uur Amerikaanse tijd een mail moesten sturen met daarin een samenvatting van hun werkprestaties van afgelopen week.

Als ze dat niet zouden doen, dreigt er ontslag. De actie is volgens Musk nodig, omdat volgens hem tal van overheidsmedewerkers "zo weinig werken" en zelden tot nooit hun mail checken. Ook wordt er volgens Musk gefraudeerd met de identiteit van niet bestaande of overleden personen. Musk deelde geen bewijs voor zijn claims.

Inmiddels is duidelijk dat er vanuit meerdere organisaties weerstand is tegen de instructie van Musk. Onder meer medewerkers van de FBI, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon is opgedragen geen gehoor te geven aan de eis, schrijven Amerikaanse media.

Zo schrijft FBI-directeur en Trump-loyalist Kash Patel in een mail naar zijn medewerkers dat ze voorlopig de mail van Musk moeten negeren, omdat de FBI zelf over het beoordelen van het eigen personeel gaat.