Koeman en Nigel de Jong bezoeken Depay in Brazilië, spits speelt alleen laatste halfuur

Memphis Depay heeft zondagavond in Brazilië bezoek gehad van bondscoach Ronald Koeman en Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB. De twee zagen Depay in São Paulo als invaller een half uur meedoen met zijn club Corinthians tegen Guarani (2-2).

De eerstvolgende interlands van het Nederlands elftal zijn op 20 en 23 maart tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Bij de laatste interlandperiode in november gaf Koeman al aan dat hij Depay voor die periode een serieuze optie kan zijn.

"Als er één international is waar ik de meeste contact mee heb, is dat Memphis", zei Koeman toen. "En Virgil, als aanvoerder. We hebben hierover gesproken en als hij zo verder gaat, is hij natuurlijk echt in beeld voor straks in maart."