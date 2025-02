Gooit Feyenoord Van Persie te vroeg voor de leeuwen? 'Zeker bij topclub kan hij snel leren'

Met de aanstelling van Robin van Persie gaat Feyenoord in zee met een onervaren trainer. De vraag is of deze klus bij een topclub niet te vroeg komt voor de 41-jarige Van Persie. "Wie haal je dan? Je moet jonge trainers wel een kans geven", zegt Guus Hiddink in Studio Voetbal.

De nu 78-jarige Hiddink kan het weten. In maart 1987 werd hij als onervaren trainer voor de leeuwen gegooid bij PSV. Daarvoor was hij alleen nog assistent geweest bij De Graafschap en PSV. De keuze van de Eindhovens club pakte geweldig uit.

Enkele maanden later greep Hiddink met PSV de landstitel en het seizoen erop werd het succesvolste in de historie van PSV met het winnen van de Europa Cup I, de landstitel en de KNVB-beker. In drieënhalf jaar pakte Hiddink in totaal drie landstitels en drie KNVB-bekers met PSV.

Krediet clubiconen niet oneindig

Van zo'n start kan Van Persie alleen maar dromen. Andere voorbeelden van trainers die debuteerden in de top zijn er genoeg, met wisselende uitkomsten. Zo was het voor Ruud van Nistelrooij bij PSV (2022/23) binnen een jaar voorbij en voor Mark van Bommel na anderhalf jaar (2018/19).

Ondanks dat Van Nistelrooij en Van Bommel het met een tweede plek in de eredivisie niet eens zo slecht deden, vertrokken ze beiden met een slecht gevoel uit Eindhoven.