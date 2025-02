Oud-minister en CDA-prominent Hans van den Broek (88) overleden

Zijn ster rees snel en hij was korte tijd staatssecretaris van Buitenlandse Zaken onder premier Van Agt. Na de verkiezingen van 1982 promoveerde hij tot minister op dat departement, onder Lubbers. Hij bleef dat tien jaar. In die periode kreeg hij te maken met grote kwesties als de val van de Muur, de oorlog in Joegoslavië, de totstandkoming van de Europese Unie en de Golfoorlog.

Van den Broek was de drijvende kracht achter Nederlandse militaire deelname aan geallieerde acties tegen Irak. Hij keerde zich tegen eenzijdige stappen tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika en pleitte in plaats daarvan voor een kritische dialoog.

Hans van den Broek bouwde als bewindsman veel gezag op, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij stond jarenlang te boek als CDA-kroonprins. Ook werd hij genoemd voor allerlei internationale topfuncties, zoals secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de NAVO.

Uiteindelijk stapte Van den Broek in 1993 over naar de Europese Commissie. Hij was zes jaar Europees Commissaris en hield zich daar onder meer bezig met de uitbreiding van de EU. Zijn overstap van de nationale naar de Europese politiek had er ook mee te maken dat hij zich als minister van Buitenlandse Zaken steeds meer overvleugeld voelde door de premier.