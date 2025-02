Morgen flink wat regen, daarna rustige week met af en toe zon

Vannacht raakt het overal bewolkt en gaat het in het westen regenen. Morgen wordt dan echt een heel natte dag. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het de hele dag doorregenen.

Zachter dan gemiddeld

In het westen wordt het in de loop van morgenmiddag wel weer droog en daar kan aan het eind van de dag de zon nog even doorbreken. Het wordt 10 of 11 graden, een paar graden zachter dan gemiddeld in februari.

Dinsdagochtend is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden en midden kan er 's middags wat regen vallen, in het noorden blijft het waarschijnlijk droog. Er is niet veel zon en het blijft opnieuw zacht met een graad of 10.

Droger met zon

Vanaf woensdag wordt het overal weer een stuk beter. De zon gaat vaker schijnen en het blijft overwegend droog. Overdag ligt de temperatuur vanaf woensdag op ongeveer 10 graden. 's Nachts kan het wel flink afkoelen, tot dicht bij nul. En in het binnenland mogelijk wat lichte vorst.

Volgend weekend is het carnaval. Hoewel de details nog niet helemaal duidelijk zijn, lijkt het er toch op dat het rustig weer blijft; meestal droog met af en toe wat zon. En zo wordt het langzaam maar zeker steeds vaker voorjaarsachtig.