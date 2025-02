Fiorentina-speler Kean zakt na hoofdblessure in elkaar en moet naar ziekenhuis

Fiorentina-aanvaller Moise Kean is tijdens de wedstrijd tegen Hellas Verona in elkaar gestort en naar het ziekenhuis gebracht. De spits heeft volgens de club een hoofdblessure. Wat er precies aan de hand is heeft de club niet bekendgemaakt.

Kean liep in de tweede helft van de wedstrijd in de Serie A een hoofdblessure op na een duel. Hij liet zich behandelen buiten het veld en werd vervolgens terughet veld ingestuurd. Niet veel later stortte hij, zonder dat er een tegenstander in de buurt was, in elkaar.

Spelers renden meteen naar Kean toe en riepen om medische verzorging. Die kwam er en vervolgens werd Kean met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.