Duitsland schuift op naar rechts, maar volgende coalitie nog onzeker

Voor de vorming van een nieuwe regering is het verdere verloop van de avond cruciaal. Voor zowel de liberale FDP, die tot november meeregeerde, als de linkse partij BSW is het billenknijpen of ze de kiesdrempel van 5 procent zullen halen.

In de prognose van 19.30 uur staat de FDP op 4,9 procent, BSW precies op 5. Of er straks vijf, zes of zeven partijen in de Bondsdag zitten, bepaalt ook de uiteindelijke zetelverdeling en dus welke meerderheden mogelijk zijn.