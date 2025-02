Vaticaan: toestand van de Paus blijft kritiek

Paus Franciscus verkeert voor de tweede dag op rij in kritieke toestand, zegt het Vaticaan. Volgens een woordvoerder hebben artsen na bloedonderzoek een beginnend stadium van nierfalen bij de paus geconstateerd.

Het Vaticaan schrijft in zijn nieuwste update dat Franciscus ondanks zijn kritieke toestand bij kennis en "goed georiënteerd" is. In tegenstelling tot gisteren heeft hij geen astma-achtige aanval meer gehad.

De paus krijgt nog altijd extra zuurstof toegediend.

Dubbele longontsteking

De 88-jarige Franciscus werd anderhalve week geleden opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Zijn artsen zeiden dat hij als een fragiele patiënt geldt, vanwege zijn hoge leeftijd en eerdere gezondheidsproblemen.

De paus heeft vanochtend in zijn wekelijkse angelusgebed het ziekenhuispersoneel bedankt voor hun inspanningen. Ook schreef hij dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn behandeling. Net als vorige week las hij het gebed niet voor zoals gebruikelijk, maar publiceerde het Vaticaan de geschreven tekst.

Het was de eerste boodschap van Franciscus zelf sinds het Vaticaan gisteren bekendmaakte dat zijn toestand was verslechterd. In zijn tekst bedankte hij gelovigen voor de vele steunbetuigingen die hij heeft gekregen.

Eerder ademhalingsproblemen

De paus kampt al langer met gezondheidsproblemen. Zo had hij twee jaar geleden ademhalingsproblemen door bronchitis. Bovendien werd bij hem als jonge man al een deel van een long weggehaald na een infectie.

Ook onderging hij enkele jaren terug een buikoperatie en zit hij vanwege problemen met zijn knie en rug vaak in een rolstoel.