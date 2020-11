Leipzig profiteert niet, Leverkusen wel van puntenverlies Bayern München

Bayern München, de koploper in de Bundesliga, heeft thuis punten verspeeld tegen Werder Bremen: 1-1.

Bayern was voor rust sterker, maar gaf enkele grote kansen weg en op slag van rust prikte Maximilian Eggestein knap de 0-1 in de verre hoek.

De thuisploeg voerde in de tweede helft de druk op. Nadat Douglas Costa al de lat had geraakt, kopte Kingsley Coman beheerst raak. Bayern drong vervolgens aan, maar Werder was counterend minstens zo gevaarlijk.

Leverkusen profiteert

Bayer Leverkusen won met moeite uit bij Arminia Bielefeld: 1-2. De ploeg van de jarige Peter Bosz is Bayern daarmee tot op één punt genaderd.

Na de 0-1 van Leon Bailey blunderde keeper Lukás Hrádecky: bij een terugspeelbal van Daley Sinkgraven werd hij geklopt door een polletje en stond het 1-1. In de 87ste minuut bezorgde Aleksandar Dragovic alsnog Bayer de zege.