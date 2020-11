Borussia Dortmund nadert Bayern München dankzij excellerende Haaland

In de slotfase maakte Haaland plaats voor het grote talent Youssoufa Moukoko, die met 16 jaar en 1 dag de jongste debutant uit de geschiedenis van de Bundesliga werd.

Borussia Dortmund is koploper Bayern München in de Bundesliga tot op één punt genaderd. Borussia Dortmund versloeg Hertha BSC met 5-2, terwijl Bayern München niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Werder Bremen.

Koploper Bayern München verspeelde thuis punten tegen Werder Bremen: 1-1. Bayern was voor rust sterker, maar gaf enkele grote kansen weg en op slag van rust prikte Maximilian Eggestein knap de 0-1 in de verre hoek.

De thuisploeg voerde in de tweede helft de druk op. Nadat Douglas Costa al de lat had geraakt, kopte Kingsley Coman beheerst raak. Bayern drong vervolgens aan, maar Werder was counterend minstens zo gevaarlijk.