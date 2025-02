'Vermoeide' Stolz is verslagen, vlak voor WK-strijd met De Boo: 'Basis terugvinden'

Op al die afstanden, waarop hij over drie weken in Hamar zijn wereldtitels verdedigt, is hij al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement. Volgende week wordt in Thialf de laatste wereldbeker van het seizoen gereden, daar treft Stolz ook De Boo weer. De 21-jarige Nederlander kwam dit seizoen steeds meer in de buurt van de toptijden van de wereldkampioen.

Stolz had zijn grote concurrent best een beetje gemist in Polen. "Jammer dat hij hier niet op de 500 meter reed. Ik had graag gezien wat hij hier had gereden, omdat het ijs anders is. Maar het is beter dat hij deze skipt en een goede aanloop heeft naar de WK. Ik snap het."