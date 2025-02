Bundesliga-koploper Bayern München moeiteloos langs Ajax-tegenstander Frankfurt

Topscorer Harry Kane was licht geblesseerd en startte op de bank, maar er bleef genoeg kwaliteit over. Bayern zette Eintracht vast en kreeg kans na kans. Jamal Musiala zag een inzet bijvoorbeeld van de lijn gehaald worden. Michael Olise was vlak voor rust wel trefzeker, hij tikte de bal simpel binnen.

Het tweede doelpunt van de Bundesliga-koploper kwam van Hiroki Ito, die raak schoot uit een afgeslagen corner. Leroy Sané had vervolgens meerdere keren de 3-0 kunnen maken. Hem lukte dat niet, maar Musiala slaagde er wel in. Hij dribbelde, viel, stond weer op en schoot de bal binnen. Serge Gnabry maakte in de blessuretijd nog 4-0.

Op donderdag 6 maart krijgt Ajax Eintracht Frankfurt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De return is een week later.