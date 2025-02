Liverpool en Slot zetten grote stap richting titel na zege op regerend kampioen City

Een Liverpool-goal van Curtis Jones, ingeleid door een pass van Ryan Gravenberch, werd afgekeurd vanwege buitenspel en City-keeper Ederson had een knappe redding in huis op een uithaal van Luis Díaz. Een wederopstanding van City zat er geen moment in. Het efficiëntere Liverpool speelde de tijd simpel vol.

Eerste zege in tien jaar bij City

Gezien de vorm van City, dat afgelopen week door Real Madrid werd uitgeschakeld in de Champions League, was de thuisnederlaag niet verrassend. Kijkend naar de laatste confrontaties tussen beide teams in Manchester in de Premier League was de zege van de 'Reds' bijzonder.

In de voorgaande vijftien ontmoetingen tussen beide teams in Manchester had Liverpool slechts één keer gewonnen. Dat was tien jaar geleden, toen Liverpool een ruime overwinning (1-4) boekte. Van de overige veertien duels won City er acht en werd het zes keer gelijk.