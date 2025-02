Farioli rept over karma bij cruciaal moment, trainer Go Ahead voelt zich bestolen

Even leek koploper Ajax vanmiddag in Amsterdam punten te verspelen, toen het tiental van Go Ahead Eagles gelijk maakte. De goal van Julius Dirksen werd na ingrijpen van de VAR echter afgekeurd door scheidsrechter Joey Kooij. Vlak erna kwam Ajax op 2-0 en waren de drie punten binnen.

"Noem het karma, noem het wat je wil", zei Ajax-coach Francesco Farioli na afloop. "Het was een cruciaal moment in de wedstrijd. Soms heb je een beetje geluk nodig, Dat zei ik ook tegen mijn spelers: we werken heel hard om een beetje geluk te hebben."

Simonis laakt Kooij

Voor Go Ahead-coach Paul Simonis waren de druiven zuur. "Die 1-1 werd terecht afgekeurd", stelde de trainer. Over de eerste gele kaart voor Gerrit Nauber, die na rust met zijn tweede geel het veld moest verlaten, en een niet gegeven penalty was Simonis minder te spreken.

Kooij gaf Nauber al in de achtste minuut een gele kaart, nadat de Eagles-verdediger zich had beklaagd over de beslissing van de arbiter om te fluiten voor een overtreding op Brian Brobbey. "Jammer", zei Simonis. "Met een beetje natuurlijk overwicht los je dat verbaal op."

Kijk hieronder naar de reacties van Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis en -speler Julius Dirksen: