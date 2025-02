AZ blijft door moeizame zege op Fortuna in de race voor derde plek

De gasten uit Sittard waren na vijf minuten gevaarlijk via Alessio da Cruz, de aanvaller van Fortuna schoot hard voorlangs. Na achttien minuten was AZ dicht bij een treffer, maar Buurmeester raakte een steekbal van Troy Parrott net onvoldoende om te kunnen scoren.

Toch ontbrandde de wedstrijd niet echt, het duurde tot de 28e minuut voor er weer enige opwinding was bij het publiek. Fortuna-speler Alen Halilovic kreeg een kans om te schieten, maar produceerde een rollertje met rechts dat makkelijk was op te rapen door AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Schietkansen

In het tweede deel van de eerste helft waren er schietkansen voor AZ-back David Møller Wolfe en opnieuw Buurmeester. In vrijwel alle gevallen stond Jordy Clasie aan de basis van de aanval. Ook Mayckel Lahdo kon nog een keer uithalen na knullig balverlies bij Fortuna, maar de Zweed schoot over en naast.