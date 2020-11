Honderdduizenden bij uitvaart van radicale Pakistaanse geestelijke

Zijn uitvaart leidde vandaag tot flinke chaos in Lahore. Door de drukte liep het verkeer in de stad vast, viel het telefoonnetwerk uit en werden coronaregels massaal genegeerd. Een anonieme functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er zeker 200.000 mensen op de been waren.

Khadim Hussein Rizvi overleed donderdag op 54-jarige leeftijd, een aantal dagen nadat hij in hoofdstad Islamabad nog een protest had geleid tegen de herpublicatie van Mohammed-cartoons in Frankrijk.

Wilders reageerde vandaag via Twitter op het overlijden van Rizvi. Hij bestempelde hem als een "islamitische terrorist", die verwelkomd zal worden "in de hel".

Rizvi was de leider van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labiak (TLP), dat sinds 2018 twee zetels bezit in het Pakistaanse parlement. Hij werd vooral populair met één agendapunt: het verdedigen van de strenge wetten tegen godslastering in het overwegend islamitische land.

Correspondent Saskia Konniger zegt dat er onder meer vanuit India, dat op gespannen voet leeft met buurland Pakistan, met argusogen wordt gekeken naar de drukte bij de uitvaart van Rizvi. Volgens haar vreest men dat de populariteit van een radicale geestelijke als Rizvi betekent dat de onrust in de regio zal toenemen.

Konniger: "In Afghanistan wordt nu onderhandeld over vrede met de Taliban en tijdens die onderhandelingen is het geweld in dit land toegenomen, onder meer door de Taliban, vermoedelijk om hun stempel te zetten op de onderhandelingen door met aanslagen grip op een groter gebied te krijgen.

"Maar de Taliban is ook actief in Pakistan en ik sluit niet uit dat de verwikkelingen in Afghanistan ook van invloed zijn op de Taliban in Pakistan. De wereldorde is in dit deel van de wereld aan het verschuiven, nu de VS zich terugtrekt uit de regio."

Aanzienlijke invloed

Rizvi riep zijn aanhangers de afgelopen jaren ook op tot protest vanwege de vrijlating van de christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi, die acht jaar lang in een dodencel zat vanwege het beledigen van de profeet Mohammed. Bibi heeft Pakistan verlaten en woont nu in Canada.

Voornamelijk door zijn massaprotesten had de moslimgeestelijke aanzienlijke invloed in Pakistan. Zo kreeg hij het met zijn laatste protest tegen Frankrijk voor elkaar dat de Pakistaanse regering zich achter een boycot van Franse producten schaarde.

Rizi's zoon Saad Hussain Rizvi is uitgeroepen tot de nieuwe TLP-leider.