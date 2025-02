Real Madrid wint weer eens in competitie, mede dankzij fraaie goal Modric

Real Madrid heeft voor het eerst in vier competitiewedstrijden weer een zege geboekt in La Liga. De Madrilenen waren thuis met 2-0 te sterk voor Girona en staan nu weer gelijk in aantal punten met koploper Barcelona. Luka Modric eiste de hoofdrol op met een fraaie goal.

In de competitie haperde het de afgelopen maand bij Real Madrid: zowel tegen Osasuna als stadgenoot Atlético werd met 1-1 gelijkgespeeld en van Espanyol werd met 1-0 verloren. In de Champions League boekte Madrid echter in de tussenronde wel twee overwinningen en ging het ten koste van Manchester City naar de achtste finales.