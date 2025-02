Oekraïense president Zelensky bereid af te treden in ruil voor lidmaatschap NAVO

Grondstoffen

Zelensky wil op korte termijn met Trump spreken over de mogelijkheid dat Washington toegang krijgt tot Oekraïense grondstoffen. Die ontmoeting moet volgens hem plaatsvinden voordat Trump het met Poetin gaat hebben over een vredesakkoord.

Volgens CNN heeft Zelensky deze maand een voorstel van de regering-Trump afgewezen over Amerikaanse aanspraak op grondstoffen in de Oekraïense bodem, als compensatie voor de geboden militaire hulp. Kyiv was zelf ook al met een voorstel gekomen om de VS voorrang te geven bij het verkrijgen van zeldzame metalen en andere waardevolle grondstoffen.

De stafchef van Zelensky zegt dat de regering "constructieve gesprekken" heeft gevoerd met Amerikaanse functionarissen over een dergelijke deal. President Zelensky wil militaire garanties van de VS in ruil voor zo'n deal. Volgens de Amerikaanse regering bevat een mogelijk grondstoffenverdrag tussen Oekraïne en de Verenigde Staten geen militaire veiligheidsgaranties.

Verhoudingen bekoeld

Deze week voerden de delegaties van de VS en Rusland in Saudi-Arabië gesprekken over het beëindigen van de oorlog. Bij die gesprekken waren noch Oekraïne, noch de Europese Unie aanwezig. Dat heeft de verhoudingen tussen Oekraïne en de VS op scherp gezet.

President Trump dringt al langer aan op verkiezingen in Oekraïne. Deze week noemde hij zijn Oekraïense ambtgenoot "een dictator" die "zonder verkiezingen" aan de macht is. Ook verweet hij niet Rusland, maar Oekraïne de oorlog in 2022 te zijn begonnen. Beide beweringen zijn onjuist.