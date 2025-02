Prognose: CDU/CSU wint Duitse verkiezingen, radicaal-rechtse AfD haalt 20 procent

De Groenen, van de huidige vicekanselier Robert Habeck, werden vierde met iets meer dan 12 procent van de stemmen. In 2021 kreeg de partij 14,8 procent, dat was toen het beste resultaat ooit voor de partij.

Lijsttrekker Habeck spreekt van "een droom-verkiezingscampagne". "We hebben ons van de lage verwachtingen in de peilingen omhoog gevochten."

Hoge opkomst

De opkomst van de verkiezingen ligt op 84 procent. Daarmee is het de hoogste opkomst sinds de Duitse eenwording in 1990. In dat jaar ging 77 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.

Anders dan in Nederland geldt in Duitsland een kiesdrempel. Een partij moet minimaal 5 procent van het totale aantal stemmen halen om de Bondsdag in te mogen.

Voor drie kleine partijen is het vandaag erop of eronder. De FDP, de liberale partij die in november uit de regering stapte, komt volgens de laatste prognose uit op 4,9 procent. Dat zou betekenen dat de partij de kiesdrempel net niet haalt. De links-conservatieve en pro-Russische BSW wordt berekend op precies 5 procent.

De komende uren zal blijken of die partijen plaats mogen nemen in het parlement. Als een partij onder de 5 procent uitkomt, worden de stemmen daarvan verdeeld over partijen die de drempel wel hebben gehaald.

De linkse partij Die Linke komt volgens de prognose van ZDF uit op bijna 9 procent. Toen de exitpoll verscheen vloeiden er op de bijeenkomst van de partij tranen van geluk. "Ik heb er altijd in geloofd dat we in de Bondsdag zouden komen, maar meer dan 8 procent, dat ontroert me echt", reageert lijsttrekker Jan van Aken.

Hochrechnungen

De komende uren volgen een aantal zogeheten Hochrechnungen; aangescherpte prognoses die dichter bij de uiteindelijke uitslag zullen staan.