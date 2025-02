Exitpoll: CDU/CSU wint Duitse verkiezingen, radicaal-rechtse AfD haalt 20 procent

Hij voerde campagne onder de slogan "Weer een Duitsland waarop we trots kunnen zijn" en heeft beloofd om permanente grenscontroles en strengere asielwetten in te voeren, om immigratie te beperken. Ook wil de partij dat Duitsland meer militaire en financiële steun levert aan Oekraïne.

'Geen samenwerking AfD'

Zoals verwacht lijkt de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland tweede te zijn geworden met 20 procent van de stemmen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de verkiezingen in 2021; toen kwam de partij uit op iets meer dan 10 procent.

Partijleider Alice Weidel laat weten dat haar partij graag zou willen meeregeren "om de wil van de volk te verwezenlijken". Ze spreek van een fantastische verkiezingscampagne. "Wij zijn de enige partij die verdubbeld is!", aldus Weidel.

De kans dat de partij zal meeregeren lijkt evenwel klein. Hoewel CDU/CSU voor de verkiezingen met steun van de AfD een niet-bindende motie over strengere asielplannen kreeg aangenomen door de Bondsdag, heeft CDU-leider Merz verdergaande samenwerking met de partij uitgesloten.

De partij van de huidige bondskanselier Scholz, de centrumlinkse SPD, is volgens de exitpoll derde met 16,5 procent van de stemmen, een verlies van ruim 9 procent. Hoewel Scholz de hele campagne bleef volhouden dat hij weer de grootste zou worden, was hij als bondskanselier impopulair.

De Groenen, van de huidige vicepremier Robert Habeck, werden vierde met 12 procent van de stemmen. In 2021 kreeg de partij 14,8 procent, dat was toen het beste resultaat ooit in de geschiedenis van de partij.

Kiesdrempel

Anders dan in Nederland geldt in Duitsland een kiesdrempel. Een partij moet minimaal 5 procent van het totale aantal stemmen halen om de Bondsdag in te mogen.

Voor drie kleine partijen is het vandaag erop of eronder. De FDP, de liberale partij die in november uit de regering stapte, komt volgens de prognose uit op precies 5 procent. Hetzelfde geldt voor de links-conservatieve en pro-Russische BSW. De komende uren zal blijken of die partijen inderdaad plaats mogen nemen in het parlement.

De linkse partij Die Linke komt volgens de exitpoll uit op 9 procent. Toen de exitpoll verscheen vloeiden er op de bijeenkomst van de partij tranen van geluk. "Ik heb er altijd in geloofd dat we in de Bondsdag zouden komen, maar meer dan 8 procent, dat ontroert me echt", reageert lijsttrekker Jan van Aken.

Hochrechnungen

De komende uren volgen een aantal zogeheten Hochrechnungen; aangescherpte prognoses die dichter bij de uiteindelijke uitslag zullen staan.