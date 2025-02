Klaver en Visser ongenaakbaar maar niet tevreden op NK-indoor: 'Huiswerk voor EK'

Lieke Klaver heeft bij de Nederlandse indoorkampioenschappen atletiek de titel veroverd op de 400 meter. Na een sterke openingsronde had Klaver al een flinke voorsprong, de 26-jarige atlete finishte in 51,11 seconden.

"Ik had minstens in de 50 willen rennen", zei Klaver achteraf. "De tijd is een beetje minder, maar de sfeer is goed en de baan testen voor de EK is ook belangrijk. Over twee weken ga ik hier echt snoeihard proberen te lopen."

Klaver was de grote favoriet in Apeldoorn, waar Femke Bol dit weekend niet in actie kwam. Bol richt zich dit indoorseizoen enkel op de estafetteonderdelen. Klaver klokte eerder deze winter al 50,76 seconden en hoort bij de grote favorieten op de 400 meter bij de Europese indoorkampioenschappen, begin maart op dezelfde baan in Apeldoorn.